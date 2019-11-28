Глава комитета Госдумы по спорту: Если будут дополнительные рекомендации от WADA, мы их рассмотрим - Советский спорт
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28 ноября 2019 12:12ОлимпиадаЛипкин Антон

Глава комитета Госдумы по спорту: Если будут дополнительные рекомендации от WADA, мы их рассмотрим

Комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию от крупных турниров на четыре года.

Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказался о рекомендациях комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать на них под нейтральным флагом.

«С точки зрения законодательства мы всю дорожную карту WADA от 2015 года исполнили, – приводит «Р-Спорт» слова Дегтярева. – В 2017 и 2018 годах внесли все изменения в российское законодательство, касающееся борьбы с допингом.

Если будут высказаны какие-то дополнительные рекомендации по законодательству – мы их рассмотрим».

Отметим, что исполком WADA пройдет 9 декабря в Париже.

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