Станислав Поздняков: Нет препятствий для российских федераций для полноценного участия в ОИ Комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию от крупных международных турниров.

Президент Олимпийского комитета (ОКР) России Станислав Поздняков высказался об участии российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовал рекомендации исполкому организации, в которых призвал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах. Такие решения комитет по соответствию предлагает принять в качестве наказания за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была изъята в январе.

«В соответствии с Олимпийской хартией, Олимпийские игры проводятся не между странами, а между спортсменами, которых отбирают и заявляют для участия в Играх соответствующие национальные олимпийские комитеты, – приводит ТАСС слова Позднякова. – Это означает, что нет объективных препятствий для общероссийских спортивных федераций, за исключением Всероссийской федерации легкой атлетики, и подавляющего большинства спортсменов и специалистов для полноценного участия в Олимпиаде».

Напомним, во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане ОКР был временно отстранен, поэтому российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Сейчас, по словам Позднякова, к ОКР нет никаких претензий ни со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), ни со стороны WADA.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря в Париже.