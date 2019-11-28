Станислав Поздняков: Никакой речи о нейтральном флаге на ОИ-2020 быть не может ОКР планирует, что российские спортсмены будут выступать в Токио под флагом страны.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх 2020 года под флагом России.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может, – приводит ТАСС слова Позднякова. – Поскольку Олимпийский комитет России не является предметом расследования или претензий со стороны ни одной международной спортивной организации, включая МОК и WADA».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), по итогам анализа данных, полученных в январе из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком организации наказать Россию за манипуляции.

Исполкому WADA, который соберется 9 декабря в Париже, рекомендовано лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.