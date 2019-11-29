НТВ: Родченков продолжал заходить в систему LIMS после бегства из России

Телеканал НТВ выпустил фильм-расследование «Мутная ВАДА», посвященный допинговому скандалу с участием российских спортсменов.
В фильме говорится, что система управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) была создана в начале 2010-х годов заместителем Григория Родченкова (на тот момент главы Московской антидопинговой лаборатории) Олегом Мигачевым.
Григорий Родченков подал в отставку и уехал в США после того, как в 2015 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выдвинула обвинения против России в нарушениях антидопинговых правил. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории.
Как сообщается в фильме, в период с конца 2015 по середину 2016 года Родченков продолжал удаленно заходить и менять данные в системе LIMS.
Ранее Комитет по соответствию ВАДА предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
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