НТВ: Родченков продолжал заходить в систему LIMS после бегства из России Исполком WADA примет решение по России 9 декабря.

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Телеканал НТВ выпустил фильм-расследование «Мутная ВАДА», посвященный допинговому скандалу с участием российских спортсменов.

В фильме говорится, что система управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) была создана в начале 2010-х годов заместителем Григория Родченкова (на тот момент главы Московской антидопинговой лаборатории) Олегом Мигачевым.

Григорий Родченков подал в отставку и уехал в США после того, как в 2015 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выдвинула обвинения против России в нарушениях антидопинговых правил. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщается в фильме, в период с конца 2015 по середину 2016 года Родченков продолжал удаленно заходить и менять данные в системе LIMS.

Ранее Комитет по соответствию ВАДА предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.