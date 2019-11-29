В ОКР состоялись семинары с участием ведущих журналистов

В рамках IV Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» выступили народный артист РФ Валерий Баринов, известный спортивный фотограф, обладатель российских и международных профессиональных премий Сергей Киврин, спортивный телекомментатор, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «ТЭФИ» Геннадий Орлов и главный редактор журнала World Sport Service Кир Рэднедж. Организатором IX фестиваля-конкурса «Энергия» побед стал Олимпийский комитет России (ОКР).
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