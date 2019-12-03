Источник: Исполком WADA перенесен из Парижа в Лозанну - Советский спорт
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03 декабря 2019 00:34ОлимпиадаГичунцев Артур

Источник: Исполком WADA перенесен из Парижа в Лозанну

Об этом сообщает Inside the Games.

В понедельник, 9 декабря состоится очередное заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), где решится вопрос с отстранением РУСАДА.

Согласно источнику, собрание организации, которое должно было пройти в Париже, перенесли в Лозанну. Такое решение напрямую связано с ситуацией во Франции. Ожидается, что в стране запланирована серия забастовок, из-за которых у членов WADA возникли сложности с приездом.

Отмечается, что проблемы с движением начнутся 5 декабря, поскольку машинисты поездов, водители автобусов и полицейские намерены устроить забастовку.

Ранее сообщалось, WADA отстранит РУСАДА за несоответствие Всемирному кодексу. Информация о деятельности московской лаборатории, предоставленная российской стороной, не соответствует базе данных LIMS, которой пользуется WADA.

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