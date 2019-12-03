Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу

В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Эта информация не соответствует действительности, – сообщили RT в пресс-службе ведомства. – Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу».
Информацию о том, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных распространил в понедельник Sports Integrity Initiаtive.
Напомним, в WADA считают, что Россия намеренно произвела манипуляции с базой данных, из-за чего комитет по соответствию призвал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.
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