Почетный член МОК: Инфраструктура ОИ-2014 прослужит 100 лет, интеллектуальное наследие – еще больше В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ.

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Клод Килли на юбилее Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) в Сочи высказался о наследии Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Когда мы говорим про инфраструктуру, мы понимаем, что они будут служить сотню лет, интеллектуальное наследие – куда больше. И РМОУ служит этим целям», – приводит слова Килли корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Напомним, Килли был председателем координационной комиссии по подготовке зимней Олимпиады-2014.

В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ.