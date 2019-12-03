В Сочи вскрыли капсулу, заложенную в 2010 году в основание РМОУ В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ.

Ректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов и студенты вуза вскрыли памятную капсулу, помещенную в фундамент здания в 2010 году.

«Российский международный олимпийский университет призван стать современным образовательным и исследовательским центром спортивной индустрии, площадкой, где будут рождаться новые идеи и проекты.

Выпускникам университета предстоит приумножить благородные традиции олимпийского движения, продвигать его ценности и идеалы. И, конечно, активно участвовать в организации и проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, и многих будущих Олимпиад», – говорится в послании, запечатанном в капсуле, текст которого приводит корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Отметим, что капсула была заложена 7 июня 2010 года президентом России Владимиром Путиным и главой Международного олимпийского комитета Жаком Рогге.