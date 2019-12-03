Станислав Поздняков: РМОУ может сыграть важную роль в налаживании контактов во всем мире

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Российский международный олимпийский университет (РМОУ) с десятилетием.
«Юбилей РМОУ – это знаковое событие, которым Россия может гордиться, – приводит слова Позднякова корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов. – Университет может сыграть важную роль в налаживании контактов во всем мире. Надеюсь, что РМОУ продолжит вдохновлять будущих спортивных лидеров».
Напомним, в Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ. Так была вскрыта капсула, заложенная 7 июня 2010 года президентом России Владимиром Путиным и главой Международного олимпийского комитета Жаком Рогге.
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Юрий Семин: Можно назвать много компонентов, в которых соперник нас переиграл Главный тренер «Локомотива» после поражения в столичном дерби с «Динамо» согласился с мнением, что в этой встрече его подопечные не бились до финального свистка. 01.12.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев Видео всех голов 18-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 18-го тура чемпионата России. 02.12.2019 00:00 Футбол Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому Небольшое количество очков у «Северстали» не мешает специалистам видеть хорошую игру подопечных Андрея Разина. 28.11.2019 21:45 Хоккей Кузютина Елена