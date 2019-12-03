Станислав Поздняков: РМОУ может сыграть важную роль в налаживании контактов во всем мире В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Российский международный олимпийский университет (РМОУ) с десятилетием.

«Юбилей РМОУ – это знаковое событие, которым Россия может гордиться, – приводит слова Позднякова корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов. – Университет может сыграть важную роль в налаживании контактов во всем мире. Надеюсь, что РМОУ продолжит вдохновлять будущих спортивных лидеров».

Напомним, в Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ. Так была вскрыта капсула, заложенная 7 июня 2010 года президентом России Владимиром Путиным и главой Международного олимпийского комитета Жаком Рогге.