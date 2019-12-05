Эксперты: Результаты экспертиз свидетельствуют об отсутствии вмешательств в базу данных лаборатории В WADA призвали отстранить Россию за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

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Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева опубликовала отчет об анализе базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Общие выводы о результатах проведенных экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные (raw- и pdf-файлы) с целью фальсификации, удаления и иных изменений, с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года», – приводит ТАСС цитату из отчета независимых экспертов.

Напомним, на прошлой неделе комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), по итогам анализа данных, полученных в январе из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком организации наказать Россию за манипуляции.

Исполкому WADA, который соберется 9 декабря в Париже, рекомендовано лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.