РУСАДА выявило 305 случаев нарушения правил доступности для тестирования в 2019 году Правила прописаны во Всемирном антидопинговом кодексе.

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В 2019 году спортсмены 305 раз нарушали правила доступности для допинг-тестирования, об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«С января по ноябрь включительно РУСАДА было выявлено 305 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая ТАСС. - В 232 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 73 - о непредоставлении информации о местонахождении».

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны указывать свое местонахождение в определенный период времени. Данная информация приводится в профиле спортсмена в системе контроля ADAMS.

В том случае, если спортсмен трижды нарушит данное правило на протяжении 12 месяцев, он может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.