Джефф Монсон: Нельзя заставлять спортсменов выбирать между профессией и страной

- Нельзя заставлять спортсменов делать такой выбор. С одной стороны, все они родились и выросли в определенной стране, будь то Россия, Ямайка или США. Там живут их друзья и семьи. Это их наследие. С другой - они полжизни потратили на тренировки и подготовку к соревнованиям, в этом смысл их существования. Получается, их заставляют выбирать: либо выступать в нейтральном статусе, либо отказаться от участия, но сохранить свой флаг. Это ужасно несправедливо, нельзя ставить атлетов в такое положение», - цитирует Монсона RT.
Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.
Исполком WADA примет решение по ситуации с Россией на заседании, которое состоится 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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