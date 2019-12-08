МОК предложил России предоставить необработанные данные Московской лаборатории Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовала заявление с просьбой, адресованной к российским властям.

Отмечается, что МОК призвал РФ предоставить необработанные данные Московской антидопинговой лаборатории, чтобы снять все вопросы о произведенных манипуляциях.

Таким образом, МОК пытается добиться справедливости для невиновных спортсменов, а также вычислить тех, кто нарушал антидопинговые правила.

Напомним, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком WADA примет решение по ситуации с Россией на заседании, которое состоится 9 декабря в Лозанне. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).