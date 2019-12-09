Глава ФМБА: Наша задача – на время ОИ-2020 создать медицинский центр для спортсменов из России Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио.

«Будут очень тяжелые климатические условия, это будет самый пик жары и влажности, – приводит «Р-Спорт» слова Уйбы. – Мы уже побывали в Японии, наша задача – создать (на время проведения Игр) единый медицинский центр для спортсменов сборной России».

Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

В понедельник исполком WADA (Всемирного антидопингового агентства) может принять решение об отстранении России от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские игры, чемпионаты мира).

С такой рекомендацией выступил комитет по соответствию организации после анализа базы данных, в которую, по мнению специалистов WADA, были намеренно внесены изменения.