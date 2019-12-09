Владимир Уйба: Решение WADA не повлияет на работу ФМБА - Советский спорт
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09 декабря 2019 13:19ОлимпиадаНечаев Юрий

Владимир Уйба: Решение WADA не повлияет на работу ФМБА

Сегодня в Лозанне состоится заседание исполкома WADA.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что санкции, которые сегодня, возможно, будут приняты WADА в отношении России, никак не повлияют на работу его организации во время Олимпиады в Токио.

«Решение WADA абсолютно не повлияет на нашу работу во время Олимпиады. Мы обеспечиваем спортсменов, а спортсмены все равно поедут на Игры. Поэтому мы в любом случае будем их сопровождать. По медицине в любой ситуации мы будем наших спортсменов лелеять, холить, оберегать и реабилитировать», - приводит слова чиновника «РИА Новости».

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее комитет по соответствию WADA призвал исполком организации наложить санкции на российский спорт. В частности, предложено запретить России проводить все крупные международные соревнования на четыре года и лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под российским флагом.

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