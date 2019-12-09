WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года В Лозанне проходит исполком WADА.

Новости СМИ2 Исполком WADА единогласно решил лешить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба организации. Таким образом, Россия лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение на четыре года, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн