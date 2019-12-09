Россия может обжаловать решение исполкома WADA в CAS в течение 21 дня

У России есть 21 день, чтобы обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении от участия в крупных международных турнирах в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в CAS, иначе решение вступит в силу.
WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн
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