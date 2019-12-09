Председатель Набсовета РУСАДА: Решение об апелляции примем в течение десяти дней WADA лишило РУСАДА статуса соответствия.

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Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев рассказал о том, собирается ли организация обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия.

«Когда состоится набсовет, тогда мы обсудим и примем решение. Соберемся в течение десяти дней», – приводит «Рейтинг Букмекеров» слова Ивлева.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн