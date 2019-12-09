Алексей Мишин: Решение WADA это катастрофа В Лозанне проходит исполком WADA.

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением о санкциях WADA.

«Это катастрофа вообще. Меня это очень опечалило, конечно. Наверняка мы будем апелляцию подавать. Давайте дождемся результатов апелляции, может, какие-то найдутся доводы, которые нас спасут от этих санкций», — цитирует Мишина Sport24.ru.

Напомним, исполком WADA запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом на протяжении четырех лет. Также Россия не сможет проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн