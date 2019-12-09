Александр Тихонов: То, что мы заслужили, то и получили WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Загрузка...

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

«У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов, – приводит Sport24.ru слова Тихонова. – Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все!

Суровость закона говорит о его законолюбии. То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн