Игорь Лебедев: Решение WADA это серьезный удар по российскому спорту В Лозанне проходит заседание исполкома WADА.

Вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев высказал свое мнение о санкциях WADA.

«Это сильный удар по российскому спорту. Необходима жесткая реакция со стороны власти нашей страны, и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях навести порядок в этой области в России», - цитирует Лебедева «РИА Новости».

Напомним, WADA на заседании исполкома в Лозанне запретил России на четыре года проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение. Также российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн