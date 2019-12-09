Владимир Сальников: На Олимпиаду надо ехать в любом случае WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением относительно решения WADA об отстранении России от крупных международных турниров в ближайшие четыре года.

– Мое мнение: на Олимпиаду ехать нужно в любом случае. Разумеется, мы хотим, чтобы все наши спортсмены выступили на Играх под флагом России, слышали гимн своей страны на награждении. Но обстоятельства могут не позволить им это сделать, и советовать, как тут поступить... Это дело каждого. Но нельзя забывать о том, что много лет они идут к своей цели, выдерживают колоссальные нагрузки. Никто не имеет права лишать невиновных спортсменов мечты. Если они вынуждены будут пропустить Игры, это будет трагедия, – сказал Сальников «РИА Новости».

Сегодня исполком WADA на заседании в Лозанне принял решение лишить российских спортсменов возможности выступать на крупнейших международных соревнованиях под флагом своей страны на ближайшие 4 года.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн