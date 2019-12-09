Алексей Власенко: Наши «чистые» спортсмены должны ехать и выигрывать В Лозанне состоялось заседание исполкома WADA.

Президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко высказал свое мнение о санкциях WADA.

«У нас уже был опыт тяжелого допуска до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в других видах спорта. У наших коллег из зимних видов был опыт выступления в нейтральном статусе в Пхенчхане. Но ребята все выдержали очень достойно, завоевали медали, одержали победы. Наши «чистые» спортсмены, уверен, докажут, насколько они сильны даже в таких обстоятельствах», - цитирует Власенко «РИА Новости».

Напомним, WADA на заседании исполкома в Лозанне запретил России на четыре года проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение. Также российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом.