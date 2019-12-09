Артем Пацев: Апелляции на решение WADA могут подать РУСАДА, ОКР, ПКР, а также МОК и МПК Исполком WADA отстранил Россию от крупных международных турниров на четыре года.

Спортивный юрист Артем Пацев высказался о том, какие действия может предпринять Россия в связи с решением исполкома WADA отстранить страну от участия в крупных международных турнирах.

«Теперь слово за РУСАДА – времени на апелляцию 21 день, – приводит ТАСС слова Пацева. – Также свои возражения могут подать и другие заинтересованные стороны – Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет, они также в целом оказываются заинтересованной стороной».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн