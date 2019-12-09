Мария Ласицкене – об отстранении России: Произошедшее сегодня – позор Исполком WADA запретил России участие в крупных международных турнирах на четыре года.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене на своей странице в одной из социальных сетей прокомментировала решение WADA об отстранении России от международных крупных турниров сроком на четыре года.

– Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня - позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах, – написала Ласицкене в своем аккаунте в Instagram.

Сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн