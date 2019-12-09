Депутат Госдумы: Решение исполкома WADA необоснованное, нет никаких доказательств WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

«Этот непрекращающийся процесс все идет, – приводит RT слова Кривоносова. – В свое время мы выполнили все требования, предъявленные к нам как законодательно, так и по поводу кадровых вопросов.

Но сейчас получается так, что диалог был, но он превращается в какую-то систему. С моей точки зрения, данное решение необоснованное, нет никаких доказательств».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн