МОК: Олимпийское движение поддержало решение исполкома WADA WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Представители Олимпийского движения поддержали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

«Представители Олимпийского движения поддержали сегодняшнее решение исполкома WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК на прошлой неделе и одобренному олимпийским саммитом», – приводит «Р-Спорт» заявление пресс-службы МОК.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн