Томас Бах – о санкциях в отношении России: Мы будем исполнять решение WADA - Советский спорт
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09 декабря 2019 23:10ОлимпиадаГичунцев Артур

Томас Бах – о санкциях в отношении России: Мы будем исполнять решение WADA

Ранее исполком организации отстранил отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о дальнейших действиях после новости о дисквалификации российских спортсменов.

«Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения ВАДА обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение», – цитирует функционера «РИА Новости».

Россия получила дисквалификацию в виде пропуска международных соревнований сроком на четыре года. Такое решение было принято, поскольку данные Московской антидопинговой лаборатории не соответствуют базе данных LIMS, который пользуется WADA.

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