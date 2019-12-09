Томас Бах – о санкциях в отношении России: Мы будем исполнять решение WADA Ранее исполком организации отстранил отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о дальнейших действиях после новости о дисквалификации российских спортсменов.

«Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения ВАДА обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение», – цитирует функционера «РИА Новости».

Россия получила дисквалификацию в виде пропуска международных соревнований сроком на четыре года. Такое решение было принято, поскольку данные Московской антидопинговой лаборатории не соответствуют базе данных LIMS, который пользуется WADA.