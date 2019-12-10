Владимир Путин: Решение WADA противоречит олимпийской хартии Президент России Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России противоречит олимпийской хартии.

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- То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу - нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия... Во всяком случае в данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в суд, - приводит слова Путина «РИА Новости».

Напомним, что в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.