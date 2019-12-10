Крейг Риди: Нам было необходимо постараться защитить «чистых» российских атлетов Глава WADA Крейг Риди рассказал, что главной задачей организации при принятии решения относительно России было защитить чистых российских спортсменов.

- Большая группа спортсменов хотела защитить чистых российских атлетов. Нам было необходимо постараться защитить их всех, что, как мне кажется, удалось. Я не уверен, что запреты когда-либо давали положительный результат в истории мирового спорта. Сейчас WADA имеет больше власти и авторитета, однако мы решили не пользоваться этим и подойти в вопросу рационально, - передает слова Риди ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию Би-би-си.

Напомним, что в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.