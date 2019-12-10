Ричард Паунд: Думаю, что подача иска в CAS - для российской стороны пустая трата времени и денег Бывший глава WADA Ричард Паунд прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать российских спортсменов от международных соревнований сроком на четыре года.

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- Я не был на самом исполкоме, но исходя из имеющейся информации, я считаю, что решение правильное. Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым.

Все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег, - приводит слова Паунда «РИА Новости».

Напомним, что в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.