Александр Зубков: Когда чиновники будут защищать спортсменов на деле, а не на словах?

- Все это длилось не первый год, мы видим, что происходит. Это было ожидаемо. Перед каждой Олимпиадой случается такая схема против российского спорта. Это недоработка чиновников российского спорта, которые обещали, что все будет хорошо. Вопрос к ним: когда будет стабильность в нашем спорте? И когда чиновники будут защищать спортсменов на деле, а не на словах? – цитирует Зубкова «РИА Новости».
Напомним, в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.
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