Станислав Поздняков: Сделаем все, чтобы наши спортсмены выступали в Токио под флагом России Исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с официальным заявлением по итогам заседания исполкома WADA, которое состоялось в понедельник в Лозанне.

«С сожалением отмечу, что итоги заседания исполкома WADA были предсказуемы. Конечно, мы разочарованы, но изначально исходили из того, что рекомендации Комитета по соответствию члены исполкома одобрят без изменений.

Особенно после того, как основные тезисы оказались в открытом доступе за две недели до их рассмотрения исполкомом. Считаем, что это было сделано с целью повлиять и предвосхитить итоги встречи в Лозанне.

Сейчас нам необходимо официально внимательно изучить текст одобренных исполкомом WADA рекомендаций и окончательно сформировать нашу юридическую позицию.

Решение о согласии или несогласии с предписаниями исполкома WADA, как я уже говорил ранее, будет принимать Наблюдательный совет РУСАДА, который соберется в течение десяти дней. До заседания Набсовета представители РУСАДА, ОКР или ПКР высказываться по вопросу согласия или несогласия не уполномочены.

Позиция ОКР остается неизменной – санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как это записано в олимпийской хартии. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора, опять же в соответствии с хартией.

В рекомендациях и в самом отчете WADA не содержится никаких обвинений в адрес ОКР и ПКР. Это было отмечено, в том числе, в официальном заявлении Международного олимпийского комитета. Тем не менее, последствия предписаний исполкома WADA напрямую ущемляют права наших организаций. Например, в части коллективных ограничений к членам исполкомов ОКР и ПКР.

Предложенные ограничения и их последствия, безусловно, ударят и по международным спортивным федерациям.

Мы также категорически против того набора требований ограничительного характера, которые сегодня одобрил исполком WADA в отношении чистых российских спортсменов. Эти предписания, помимо карательной и унизительной направленности в отношении чистых атлетов, никоим образом не будут способствовать восстановлению статуса соответствия РУСАДА.

Безусловно, свои права и права наших чистых спортсменов мы будем защищать и отстаивать надлежащим образом. В конечном итоге, именно спортсмены, которые являются главными действующими лицами и без которых нет никакого смысла в организациях, комиссиях и комитетах, оказываются в данном случае пострадавшей стороной.

И это сейчас самое главное. Атлеты, которые в честной борьбе, не нарушая никаких правил, завоевали право соревноваться, должны делать это в точно таких же, равных, условиях, как и их соперники. Однако сегодняшним решением WADA российские спортсмены лишены равноправия, также как прав человека и гражданина представлять свою страну.

Невозможно понять позицию руководителей WADA, озвученную на пресс-конференции, о недопуске к участию в международных соревнованиях российских спортсменов, имена которых могли быть упомянуты в предположительно отсутствующей части базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Наказание без доказательств, равно как и наказание гарантированно невиновных, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте.

Борьба с допингом должна вестись бескомпромиссно и жестко в рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность. Но закон не может превращаться в кнут для невиновных и применяться избирательно по национальным, идеологическим, и, тем более, политическим основаниям.

Еще раз повторю, что решение о согласии или несогласии с предписаниями исполкома WADA в десятидневный срок будет принимать Набсовет РУСАДА. После этого в ближайшее время состоится заседание исполкома ОКР, по итогам которого будет сформирована взвешенная позиция, и мы озвучим наши следующие шаги.

В заключение хочу подчеркнуть, что Олимпийский комитет России является полноправным участником Олимпийского и международного спортивного движения. Мы исполняем все обязанности и сохраняем за собой все прописанные в олимпийской хартии права.

Именно этими правами мы пользуемся сейчас и в полной мере собираемся воспользоваться ими в процессе защиты интересов российских спортсменов и отечественного спорта в целом», – говорится в заявлении на официальном сайте ОКР.