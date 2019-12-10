Тихонов – о решении WADA: Никакого политического заказа здесь нет Знаменитый спортсмен считает, что Россия заслуженно получила наказание.

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение WADA о дисквалификации России на четыре года от международных соревнований.

«Никакого политического заказа здесь нет. ВФЛА давно изгнана, этого было мало? Тяжелая атлетика, биатлон, мой любимый вид спорта… В этом решении я на стороне WADA. Хоть кто-нибудь у нас наказан в России? Никто», – цитирует Тихонова агентство «РИА Новости».