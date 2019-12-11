Комитет спортсменов WADA обсудит возможность подачи апелляции на решение исполкома В WADA хотят добиться полного отстранения спортсменов из России.

Комитет спортсменов WADA намерен обсудить возможность подачи в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на решение исполкома организации об отстранении России от участия в крупных международных турнирах, сообщает The Times.

Напомним, в понедельник исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных турнирах сроком на четыре года, при этом допустил, что российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом.

В свою очередь комитет спортсменов опасается, что у России есть шанс выиграть апелляцию в CAS, и намерены сами обратиться в суд, чтобы полностью запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях.

По решению WADA России также запрещено проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.