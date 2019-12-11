Павел Колобков: У нас есть все основания для оспаривания решения WADA WADA решило отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах.

Министр спорта РФ Павел Колобков высказался об апелляции на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который 9 декабря отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах.

«Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у WADA, – приводит ТАСС слова Колобкова. – На все вопросы есть ответы, впереди еще целый процесс».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.