Почетный президент ОКР о Родченкове: В Китае этого дьявола расстреляли бы - Советский спорт
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11 декабря 2019 18:23ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Почетный президент ОКР о Родченкове: В Китае этого дьявола расстреляли бы

Леонид Тягачев прокомментировал действия информатора WADA.

Почетный президент Олимпийского комитета России и бывший глава этой организации Леонид Тягачев в очередной раз подверг суровой критике сбежавшего из России в Канаду Григория Родченкова, бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории.

«С Родченковым мы с вами не встречаемся, он лично ничего не присылает нам, – заявил Тягачев в интервью «РИА Новости». – Для всех показывают только его старые снимки, говорят, что он изменил свою физиономию. Работая в ОКР, я не был знаком с ним, даже за руку никогда не здоровался. Не знаю, почему его отдельные руководители и мои коллеги полюбили так сильно. Сейчас всё зиждется на его показаниях. А он якобы занимался каким-то воровством, продавал свои пилюли, якобы они делают организм сильным и здоровым. Родченков - канадский дьявол, в Китае бы его расстреляли.

Ситуация вокруг российского спорта длится уже десять лет, построена на том, что были подмены допинг-проб, что Родченков сам все это делал и после раскрыл всю историю. Гадать уже нельзя, нужно судиться. Опытным юристам необходимо бороться и побеждать в суде. Если мы некоторых спортсменов в Рио отстояли, то и здесь можем это сделать. Кого-то, конечно, не допустят до Олимпиады в Токио, но важно, чтобы за спортсменов боролись.

Мое мнение: есть один-два виновных, вот их и наказывайте, но не всех спортсменов, не целый Олимпийский комитет России, который ничего не нарушал. А у нас отнимают флаг, гимн. Олимпийскую хартию надо соблюдать. В выступлениях отдельных чиновников международных спортивных организаций кроются политические лозунги, что они недовольны решениями в адрес России, что нельзя было делать уступки, нужно было наказывать максимально жестко.

Международный олимпийский комитет никогда так не вел себя раньше – не подчинялся WADA, а был выше агентства. Сейчас же исполняет решения WADA. А ведь Хуан Антонио Самаранч в свое время никогда не соглашался, чтобы WADA диктовало свои условия.

Команду на Олимпиаду надо отправлять. У нас талантливая молодежь. Фантастически выступили пловцы на чемпионате Европы, фигуристы творят чудеса, на них весь мир смотрит, затаив дыхание. А WADA под прикрытием МОК хочет наказать молодых ребят».

В понедельник 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства лишил РУСАДА статуса соответствия. В течение трех недель РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.

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