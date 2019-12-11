НОК Великобритании: Мы поддерживаем максимально возможные санкции против России Председатель национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон призвал принять максимально возможные санкции против России.

– На протяжении трех Олимпиад подряд вопрос употребления допинга спортсменами из России черным облаком нависал над всем олимпийским движением. Мы поддерживаем максимально возможные санкции против России, касающиеся участия в Олимпиаде в Токио.

Если наши спортсмены будут соревноваться с атлетами из России под нейтральным флагом в Токио, то они должны делать это, имея неопровержимые доказательства того, что они (российские спортсмены – ред.) «чисты» и не замешаны в чем-либо, что ставит под сомнение олимпийское движение или его репутацию, – цитирует Робертсона «РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, что в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.