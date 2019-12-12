Павел Колобков: У России есть все основания для оспаривания решения WADA Ранее он заявил, что власти подадут апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о планах руководства по решению вопроса, связанного с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее стало известно, что Россию лишили участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Также у РФ отобрали право на проведение крупных турниров и исключили чиновников из международных федераций.

«Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию – они имеют такую же базу данных, как у WADA, на все вопросы есть ответы. Впереди еще целый процесс», – приводит слова Колобкова «Чемпионат».