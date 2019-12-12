WADA: Комиссия спортсменов не станет обращаться в CAS для ужесточения санкций в отношении России Комиссия спортсменов WADA не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении российского спорта.

– Комиссия спортсменов WADA провела сегодня одну из своих регулярных телеконференций, в ходе которой они обсудили решение исполкома WADA от 9 декабря о статусе РУСАДА. Во время разговора, председатель комитета спортсменов подтвердил, что эти сообщения (о подаче апелляции в CAS об ужесточении санкций в отношении российского спорта) были неточными, они не рассматривают подачу такой апелляции, – цитирует пресс-службу WADA «РИА Новости».

Напомним, что в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.