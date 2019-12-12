Станислав Поздняков: Иногда Ганус выходит за рамки полномочий со своими комментариями Глава РУСАДА призвал сменить лидеров российского спорта.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о призыве главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса сменить лидеров российского спорта.

«Мне сложно порой комментировать действия Гануса, – приводит «Р-Спорт» слова Позднякова. – В его полномочия входит работа по операционному управлению РУСАДА, но иногда он выходит за рамки полномочий со своими комментариями по тем или иным вопросам».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.