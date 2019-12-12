Станислав Поздняков: На ОИ не будет названия «Олимпийские атлеты России», потому ОКР имеет все права WADA приняло решение об отстранении России от Олимпийских игр на четыре года.

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о том, как может называться российская команда на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«В соответствии с олимпийской хартией, соревнования проходят не между странами, а между спортсменами, команды которых формируют Национальные олимпийские комитеты, – приводит «Р-Спорт» слова Позднякова. – Мы из этого исходим.

Ни в коем случае не будет названия «Олимпийские атлеты из России», потому что ОКР имеет все права, выполняет свои обязательства в соответствии с олимпийской хартией».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Российские спортсмены получат право выступать только в нейтральном статусе. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.