Президент Кубы выступил против санкций WADA в отношении России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес высказался против решения исполкома WADA об отстранении России на четыре года от крупных международных турниров.
«Куба выступает против несправедливых санкций WADA в отношении России. Решения, касающиеся спорта и олимпийского движения, не могут быть основаны на политических соображениях и двойных стандартов», – написал Диас-Канель Бермудес в твиттере.
В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Российские спортсмены получат право выступать только в нейтральном статусе. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.
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