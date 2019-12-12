Президент Кубы выступил против санкций WADA в отношении России WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес высказался против решения исполкома WADA об отстранении России на четыре года от крупных международных турниров.

«Куба выступает против несправедливых санкций WADA в отношении России. Решения, касающиеся спорта и олимпийского движения, не могут быть основаны на политических соображениях и двойных стандартов», – написал Диас-Канель Бермудес в твиттере.

#Cuba opposes World Anti-Doping Agency (WADA) unfair sanctions to #Russia. Decisions concerning sports and the International Olympic Movement cannot be based on political considerations or double standards. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/dzXK60IQZi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 11, 2019

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Российские спортсмены получат право выступать только в нейтральном статусе. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.