Президент Кубы выступил против санкций WADA в отношении России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес высказался против решения исполкома WADA об отстранении России на четыре года от крупных международных турниров.

«Куба выступает против несправедливых санкций WADA в отношении России. Решения, касающиеся спорта и олимпийского движения, не могут быть основаны на политических соображениях и двойных стандартов», – написал Диас-Канель Бермудес в твиттере.

#Cuba opposes World Anti-Doping Agency (WADA) unfair sanctions to #Russia. Decisions concerning sports and the International Olympic Movement cannot be based on political considerations or double standards. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/dzXK60IQZi