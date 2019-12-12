Александр Поветкин: Я бы под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал

Российский боксер-тяжеловес высказал свое мнение о санкциях WADA.
«Ситуация с WADA? Трудно сказать. Конечно, Олимпиада для спортсмена - это все, это дело всей жизни. То, что нас опять несправедливо отстранили… Хочется, чтобы наши ребята поехали на Игры со своим флагом. У каждого свое мнение. Если спортсмен хочет ехать без флага, то должен ехать. Я бы под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал», - передает слова Поветкина Sport24.ru.
Напомним, в понедельник исполком WADА отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных турнирах. Допуск на соревнования получат только «чистые» атлеты, которые будут выступать в нейтральном статусе.
Также России запрещено проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Традиционный обзор игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения Владимир Левитин: Гол Облякова засчитан верно, пенальти на Набабкине не было Эксперт по судейству подводит итоги 19-го тура РПЛ. 10.12.2019 18:00 Футбол «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег Анна Щербакова: У меня теперь еще больше желания исполнить флип! Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию – о своем выступлении. 08.12.2019 10:00 Фигурное катание Киреева Ксения Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля В подмосковном Аносине перед Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопросы касательно отлучения России от чемпионатов мира и Олимпийских игр после санкций со стороны WADA. 10.12.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав