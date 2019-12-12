Александр Поветкин: Я бы под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал Поветкин является Олимпийским чемпионом 2004 года.

Российский боксер-тяжеловес высказал свое мнение о санкциях WADA.

«Ситуация с WADA? Трудно сказать. Конечно, Олимпиада для спортсмена - это все, это дело всей жизни. То, что нас опять несправедливо отстранили… Хочется, чтобы наши ребята поехали на Игры со своим флагом. У каждого свое мнение. Если спортсмен хочет ехать без флага, то должен ехать. Я бы под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал», - передает слова Поветкина Sport24.ru.

Напомним, в понедельник исполком WADА отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных турнирах. Допуск на соревнования получат только «чистые» атлеты, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Также России запрещено проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.