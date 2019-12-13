Наталия Гончарова: Ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом не очень приятно

- Эмоции после решения WADA не самые хорошие. Ехать под нейтральным флагом не очень приятно. Все равно есть надежда, что это решение могут поменять. Но если придется ехать под нейтральным флагом, мы поедем и будем выступать как за сборную России. Все болельщики, вся наша страна будут знать, что мы сборная России. Я стараюсь не думать о плохом, о том, что могут быть какие-то неприятные ситуации со стороны коллег на соревнованиях. Для нас главное — поехать на Олимпиаду и выступить там хорошо, - цитирует Гончарову «РИА Новости».
Напомним, что в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.
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