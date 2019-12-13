Джонатан Тейлор: Просто не принимаю мысль о том, что решение по российскому вопросу мягкое Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор не считает, что решение по российскому вопросу мягкое.

- Я просто не принимаю мысль о том, что это решение мягкое. Мы остановились на крупных мероприятиях вроде чемпионатов мира, и никто не мог ожидать такого решения, но сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020.

Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы - это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта, - приводит слова Тейлора ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Напомним, что в 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.