Маргарита Пахноцкая: У WADA есть список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая – о первых результатах перепроверки проб.

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- Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб - это не так быстро. Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел.

Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют, - приводит слова Пахноцкой «РИА Новости».

Ранее Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что организация отстранит от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 145 спортсменов с подозрительными пробами, если они еще не завершили свои карьеры.