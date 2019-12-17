WADA открыло 15 дел в результате перепроверки допинг-проб Московской лаборатории База данных из Московской лаборатории была передана WADA в январе этого года.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 15 дел в результате анализа допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Мы уже имеем несколько дел из списка, – приводит «Р-Спорт» слова Пахноцкой. – Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет».

Напомним, на прошлой неделе исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.