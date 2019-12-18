Валерий Газзаев: Решение WADA я считаю необъективным и политизированным Всемирное антидопинговое агентство на четыре года отстранило Россию от крупных международных соревнований.

Бывший футболист и тренер, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказал свое мнение о санкциях WADA в отношении России.

«Я считаю, что приговор WADA был политически мотивированным и необъективными, - цитирует Газзаева ТАСС - Еще совсем недавно руководитель WADA Крейг Риди публично восхищался той работой, которая была проведена Россией по борьбе с допингом. Буквально в прошлом году, благодаря совместной работе WADA, РУСАДА и Британского антидопингового агентства, была выработана эффективная система тестирования наших спортсменов и восстановлен статус РУСАДА в соответствии с кодексом WADA».

«То, что комиссия спортсменов WADA заявляет, что обратится в CAS с целью ужесточения санкций против России, говорит о том, что WADA опасается, что российская сторона выиграет свою апелляцию в Лозанне», - добавил парламентарий.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории.

В результате российским спортсменам было запрещено на четыре года выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.

В течение 21 дня российская сторона может оспорить решение WADA в спортивном арбитражном суде в Лозанне.